«Реал» поздравил Алькараса с победой на «Ролан Гаррос»: «Все мадридисты счастливы и гордятся блестящим триумфом одного из нас»

«Реал» поздравил Карлоса Алькараса с победой на «Ролан Гаррос».

В финале турнира испанец обыграл Янника Синнера – 4:6, 6:7(4), 6:4, 7:6(3), 7:6(10-2).

«Поздравляем тебя, дорогой Карлос Алькарас, со вторым подряд титулом на «Ролан Гаррос» и пятым турниром «Большого шлема» в твоей карьере, завоеванным таким впечатляющим образом.

Все мадридисты счастливы и гордятся блестящим триумфом одного из нас», – говорится в сообщении «Реала ».