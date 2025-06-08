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«Реал» поздравил Алькараса с победой на «Ролан Гаррос»: «Все мадридисты счастливы и гордятся блестящим триумфом одного из нас»

«Реал» поздравил Карлоса Алькараса с победой на «Ролан Гаррос».

В финале турнира испанец обыграл Янника Синнера – 4:6, 6:7(4), 6:4, 7:6(3), 7:6(10-2).

«Поздравляем тебя, дорогой Карлос Алькарас, со вторым подряд титулом на «Ролан Гаррос» и пятым турниром «Большого шлема» в твоей карьере, завоеванным таким впечатляющим образом.

Все мадридисты счастливы и гордятся блестящим триумфом одного из нас», – говорится в сообщении «Реала». 

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Опубликовано: Илья Учватов
Источник: твиттер «Реала»
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