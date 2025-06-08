Джоб Беллингем подпишет контракт с «Боруссией» на 5 лет без отступных. Хавбек будет зарабатывать 3,5 млн евро в год
Джоб Беллингем подпишет пятилетний контракт с «Боруссией».
Ранее стало известно, что дортмундский клуб купит полузащитника «Сандерленда» за 33+5 млн евро.
По информации журналиста Sky Sport Флориана Плеттенберга, игрок приедет в Германию сегодня. Его медосмотр запланирован на понедельник. Англичанин подпишет контракт до 2030 года без пункта об отступных. Его зарплата составит 3,5 миллиона евро в год.
В минувшем сезоне Чемпионшипа Беллингем провел 43 матча, отличившись 4 голами и 3 ассистами. Его статистика – здесь.
Как относитесь к уходу Николича из ЦСКА?14199 голосов
Жаль, начинал перспективно
И хорошо, найдут лучше
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: твиттер Флориана Плеттенберга
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости