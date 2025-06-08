Джоб Беллингем подпишет контракт с «Боруссией» на 5 лет без отступных. Хавбек будет зарабатывать 3,5 млн евро в год

Джоб Беллингем подпишет пятилетний контракт с «Боруссией».

Ранее стало известно, что дортмундский клуб купит полузащитника «Сандерленда » за 33+5 млн евро.

По информации журналиста Sky Sport Флориана Плеттенберга, игрок приедет в Германию сегодня. Его медосмотр запланирован на понедельник. Англичанин подпишет контракт до 2030 года без пункта об отступных. Его зарплата составит 3,5 миллиона евро в год.

В минувшем сезоне Чемпионшипа Беллингем провел 43 матча, отличившись 4 голами и 3 ассистами. Его статистика – здесь .