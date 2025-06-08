Кин раскритиковал сборную Англии после матча с Андоррой: «Мне не нравится, когда игроки начинают скучать на поле, идите забейте еще! Разочаровало их отношение после гола»

Рой Кин раскритиковал отношение игроков сборной Англии в матче с Андоррой.

Команда Томаса Тухеля одержала победу в матче отбора ЧМ-2026 со счетом 1:0.

«Мы все время пытаемся найти оправдания для Англии, но, по-моему, после гола игроки решили, что дело сделано. Меня действительно разочаровало их отношение после гола.

Тренер не может быть доволен усилиями команды в последние полчаса. В целом, особенно во втором тайме, настрой был слабым. Мне не нравится, когда игроки начинают скучать на поле – а именно это я и видел в последние полчаса. Идите и забейте еще!

Им нужно произвести впечатление на тренера – он ведь только недавно начал работать с командой. Нельзя вечно рассчитывать только на Кейна – другие игроки тоже должны влиять на игру.

Мне не нравится такой посыл от капитана: «Работа сделана, ладно, берем, что есть». Нужно ставить перед собой более высокие цели. Надо говорить: «Мы должны были забить еще три-четыре».

Мы защищаем игроков, говорим, что сезон был длинным, что было жарко, и видно было, что Кейн вымотан. Но, несмотря на это, мы ждем большего. С таким уровнем атакующих игроков Англия обязана это демонстрировать», – сказал бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед».