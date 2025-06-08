«МЮ» и «Тоттенхэму» интересен Ндика. Защитник «Ромы» оценивается в 40 млн евро

Эван Ндика может продолжить карьеру в АПЛ.

По информации RMC Sport, интерес к защитнику «Ромы» проявляют «Тоттенхэм » и «Манчестер Юнайтед ». Эти клубы наводили справки о возможности подписания 25-летнего футболиста.

Трансферная стоимость Ндика оценивается в 40 миллионов евро.

В минувшем сезоне Серии А игрок сборной Кот-д′Ивуара провел 38 матчей. Его статистику можно найти здесь .