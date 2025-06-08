«МЮ» и «Тоттенхэму» интересен Ндика. Защитник «Ромы» оценивается в 40 млн евро
Эван Ндика может продолжить карьеру в АПЛ.
По информации RMC Sport, интерес к защитнику «Ромы» проявляют «Тоттенхэм» и «Манчестер Юнайтед». Эти клубы наводили справки о возможности подписания 25-летнего футболиста.
Трансферная стоимость Ндика оценивается в 40 миллионов евро.
В минувшем сезоне Серии А игрок сборной Кот-д′Ивуара провел 38 матчей. Его статистику можно найти здесь.
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Жаль, начинал перспективно
И хорошо, найдут лучше
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: RMC Sport
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