Игрок «Ростова» Щетинин: «Между «Зенитом» и условным «Брюгге» выбрал бы второе. Для меня деньги – второстепенный момент»

Кирилл Щетинин ответил на вопрос о возможности перейти в европейский клуб.
– Какой путь тебе ближе в перспективе ближайших лет: перейти в топ-клуб России или уехать в Европу?
– Ох. Идеальный вариант: топ-клуб России, а потом Европа. Лучше двигаться маленькими шагами.
– Российские игроки из топ-клубов неохотно едут в Европу – неизвестность, да и в России платят больше.
– Многие будут смеяться, но сейчас для меня деньги – второстепенный момент.
Может, через 10 лет я скажу иначе, но пока это так. Я допускаю вариант, что между «Зенитом» и условным «Брюгге» я бы сейчас выбрал второе.
– А мечта поиграть в каком-то конкретном клубе есть?
– Я ее уже реализовал – мечтал дебютировать в РПЛ. Если смотреть дальше, хотелось бы поиграть в Испании.
– «Барса» или «Реал»?
– Раз любимым игроком был Месси... – сказал 20-летний футболист «Ростова».
В июне команда из Ростова-на-Дону выкупила Щетинина у «Зенита», подписав контракт на 4,5 года. За 12 матчей в РПЛ футболист отметился двумя голами и отдал один результативный пас.