Винисиус Жуниор: «Хочу помочь Бензема выиграть «Золотой мяч»

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Вингер «Реала» Винисиус Жуниор высоко отозвался об одноклубнике Кариме Бензема.

– Кто твои лучшие друзья на поле и за его пределами?

– На поле – Бензема, потому что мы играем рядом и всегда ищем возможность обыграться. За пределами поля – Милитао и Родриго.

– Как бы ты описал Бензема?

– Он впечатляет, заставляет сложное казаться простым. Он великолепный футболист, мне нравится с ним играть.

Я хочу помочь ему оставаться на уровне как можно дольше и сделать все возможное, чтобы однажды он выиграл «Золотой мяч», – сказал бразилец.

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