Винисиус Жуниор: «Хочу помочь Бензема выиграть «Золотой мяч»

Вингер «Реала» Винисиус Жуниор высоко отозвался об одноклубнике Кариме Бензема.
– Кто твои лучшие друзья на поле и за его пределами?
– На поле – Бензема, потому что мы играем рядом и всегда ищем возможность обыграться. За пределами поля – Милитао и Родриго.
– Как бы ты описал Бензема?
– Он впечатляет, заставляет сложное казаться простым. Он великолепный футболист, мне нравится с ним играть.
Я хочу помочь ему оставаться на уровне как можно дольше и сделать все возможное, чтобы однажды он выиграл «Золотой мяч», – сказал бразилец.