Агаларов признан лучшим игроком «Уфы» по итогам сезона

признан лучшим игроком «Уфы» по итогам сезона.

Клуб подвел итоги голосования болельщиков по выбору лучшего футболиста прошедшего сезона.

За Агаларова голоса отдали 54,4% болельщиков. Форвард сыграл в этом сезоне 33 матча во всех турнирах, забил 20 голов и сделал 2 результативные передачи. С 19 забитыми мячами он стал лучшим бомбардиром .

Второе место занял голкипер , набравший 14,6% голосов. Вратарь сыграл за «Уфу» в этом сезоне 27 матчей.

Третье место занял полузащитник с 12,1% голосов. Хавбек в этом сезоне принял участие в 30 матчах и забил 3 гола.