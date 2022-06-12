Агаларов признан лучшим игроком «Уфы» по итогам сезона

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Гамид Агаларов признан лучшим игроком «Уфы» по итогам сезона.

Клуб подвел итоги голосования болельщиков по выбору лучшего футболиста прошедшего сезона.

За Агаларова голоса отдали 54,4% болельщиков. Форвард сыграл в этом сезоне 33 матча во всех турнирах, забил 20 голов и сделал 2 результативные передачи. С 19 забитыми мячами он стал лучшим бомбардиром РПЛ.

Второе место занял голкипер Александр Беленов, набравший 14,6% голосов. Вратарь сыграл за «Уфу» в этом сезоне 27 матчей.

Третье место занял полузащитник Владислав Камилов с 12,1% голосов. Хавбек в этом сезоне принял участие в 30 матчах и забил 3 гола.

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