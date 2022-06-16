Гончаренко может возглавить «Уфу», если клуб заменит «Факел» в РПЛ

Виктор Гончаренко может возглавить «Уфу».
По информации «Матч ТВ», в клубе еще не определились с новым главным тренером, поскольку еще надеются на включение клуба в РПЛ из-за проблем «Факела» со стадионом.
«Уфа» рассматривает кандидатуры разных тренеров на случай выступления в РПЛ и ФНЛ. Сообщается, что клуб уже провел успешные переговоры с Виктором Гончаренко на случай, если «Уфа» останется в высшем дивизионе.
Первый сбор уфимцы начали под руководством исполняющего обязанности главного тренера Сергея Томарова.
В сезоне-2021/22 «Уфа» заняла 14-е место в РПЛ и проиграла «Оренбургу» в стыковых матчах за право принять участие в следующем сезоне Премьер-лиги (2:2, 1:2).