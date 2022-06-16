Гончаренко может возглавить «Уфу», если клуб заменит «Факел» в РПЛ

Теги премьер-лига Россия Олимп-ФНЛ Факел Виктор Гончаренко Уфа Матч ТВ Футбол

Виктор Гончаренко может возглавить «Уфу». 

По информации «Матч ТВ», в клубе еще не определились с новым главным тренером, поскольку еще надеются на включение клуба в РПЛ из-за проблем «Факела» со стадионом.

«Уфа» рассматривает кандидатуры разных тренеров на случай выступления в РПЛ и ФНЛ. Сообщается, что клуб уже провел успешные переговоры с Виктором Гончаренко на случай, если «Уфа» останется в высшем дивизионе.

Первый сбор уфимцы начали под руководством исполняющего обязанности главного тренера Сергея Томарова.

В сезоне-2021/22 «Уфа» заняла 14-е место в РПЛ и проиграла «Оренбургу» в стыковых матчах за право принять участие в следующем сезоне Премьер-лиги (2:2, 1:2). 

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные