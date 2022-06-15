Генич о Бакаеве: «Спартак» предал своего воспитанника. Мне его даже жалко, потому что он хотел остаться»

Константин Генич считает, что «Спартак» предал Зелимхана Бакаева.
15 июня воспитанник красно-белых стал футболистом «Зенита», перейдя в питерскую команду на правах свободного агента.
«Не могу сказать, что он счастлив, даже если по интервью смотреть.
Мне даже его в какой-то степени жалко, потому что он хотел остаться в «Спартаке», но по каким-то нефутбольным причинам не остался.
Думаю, что «Спартак» его предал, своего воспитанника. Когда свой воспитанник хочет остаться, а его не продлевают…
Ладно бы он по мячу через раз попадал! Я не понимаю этот трансфер, честно. Со стороны «Зенита» в первую очередь», – сказал комментатор «Матч ТВ».
В «Зените» будет новый Бакаев. В «Спартаке» он разрывал в контратаках, но впереди – другой стиль