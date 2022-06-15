«Ноттингем Форест» хочет арендовать вратаря «МЮ» Хендерсона с правом выкупа

«Ноттингем Форест» интересуется вратарем «Манчестер Юнайтед».
Клуб начал переговоры с манкунианцами на предмет трансфера вратаря Дина Хендерсона.
«Ноттингем» хочет арендовать 25-летнего голкипера с опцией выкупа в размере 20 миллионов фунтов.
Сейчас Хендерсон изучает возможность перехода в состава «Ноттингема», который в следующем сезоне выступит в Премьер-лиге. Команда вернулась в АПЛ спустя 23 года.
В прошедшем чемпионате Хендерсон ни разу не сыграл в АПЛ за манкунианцев.
В сезоне-2020/21 голкипер провел 13 матчей за «Манчестер Юнайтед» в АПЛ и одержал 10 побед. Его подробную статистику можно посмотреть здесь.