«Ноттингем Форест» хочет арендовать вратаря «МЮ» Хендерсона с правом выкупа

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«Ноттингем Форест» интересуется вратарем «Манчестер Юнайтед».

Клуб начал переговоры с манкунианцами на предмет трансфера вратаря Дина Хендерсона.

«Ноттингем» хочет арендовать 25-летнего голкипера с опцией выкупа в размере 20 миллионов фунтов.

Сейчас Хендерсон изучает возможность перехода в состава «Ноттингема», который в следующем сезоне выступит в Премьер-лиге. Команда вернулась в АПЛ спустя 23 года.

В прошедшем чемпионате Хендерсон ни разу не сыграл в АПЛ за манкунианцев.

В сезоне-2020/21 голкипер провел 13 матчей за «Манчестер Юнайтед» в АПЛ и одержал 10 побед. Его подробную статистику можно посмотреть здесь.

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