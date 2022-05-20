«МЮ» и «Ньюкасл» обсуждают аренду Хендерсона. Продажа вратаря тоже не исключена

Голкипер «Манчестер Юнайтед» Дин Хендерсон близок к переходу в «Ньюкасл».

По сведениям Manchester Evening News, стороны ведут переговоры об аренде на один сезон, также не исключается трансфер на постоянной основе.

Сообщается, что 25-летний футболист посетил Ньюкасл-апон-Тайн в середине недели с целью обсудить условия перехода.

В текущем сезоне Хендерсон не провел ни одной игры в чемпионате Англии, а за весь сезон у него всего три матча. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

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