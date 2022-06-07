«Ньюкасл» не собирается подписывать вратаря «МЮ» Хендерсона. Усиления требуют другие позиции

Теги Манчестер Юнайтед Ньюкасл премьер-лига Англия возможные трансферы Эдди Хау Дин Хендерсон Футбол

Вратарь «Манчестер Юнайтед» Дин Хендерсон не перейдет в «Ньюкасл».

Как сообщает The Telegraph, голкипер нравится «сорокам», но никаких попыток подписать его тем или иным образом они не предпринимали и не собираются.

Укрепление вратарской позиции обсуждалось руководителями «Ньюкасла», однако не является приоритетной задачей – есть намного более срочные дела.

Так, главный тренер Эдди Хау хотел бы, чтобы были приобретены атакующие футболисты и центральный защитник.

«МЮ» и «Ньюкасл» связывались с мамой Рабьо. «Ювентус» готов продать хавбека за 15 млн евро

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