Доннарумма был недоволен вопросом из-за неточного паса в игре с Германией: «Когда это было раньше? Когда на мне нарушали правила против «Реала»?» 

остался недоволен вопроса журналистки после поражения от Германии (2:5).

Сборная Италии проиграла немцам матч в рамках четвертого тура Лиги наций.

Во втором тайме неточный пас Доннаруммы привел к пятому голу сборной . Журналистка, которая интервьюировала вратаря , задала вопрос с акцентом на том, что с Джанлуиджи это произошло «не в первый раз».

«Когда это было раньше? Когда на мне нарушали правила против ? Если мы хотим создать спор по таким моментам – хорошо.

Я здесь, чтобы поговорить от имени команды. Если вы хотите обвинить меня – хорошо.

Я возьму вину на себя, я капитан, я продолжаю идти с высоко поднятой головой», – сказал Доннарумма в эфире RAI Sport.