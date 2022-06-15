Доннарумма был недоволен вопросом из-за неточного паса в игре с Германией: «Когда это было раньше? Когда на мне нарушали правила против «Реала»?» 

Джанлуиджи Доннарумма остался недоволен вопроса журналистки после поражения от Германии (2:5).
Сборная Италии проиграла немцам матч в рамках четвертого тура Лиги наций.
Во втором тайме неточный пас Доннаруммы привел к пятому голу сборной Германии. Журналистка, которая интервьюировала вратаря «ПСЖ», задала вопрос с акцентом на том, что с Джанлуиджи это произошло «не в первый раз».
«Когда это было раньше? Когда на мне нарушали правила против «Реала»? Если мы хотим создать спор по таким моментам – хорошо.
Я здесь, чтобы поговорить от имени команды. Если вы хотите обвинить меня – хорошо.
Я возьму вину на себя, я капитан, я продолжаю идти с высоко поднятой головой», – сказал Доннарумма в эфире RAI Sport.