Модрич о «Золотом мяче» в 2018-м: «Я вообще не ожидал и не сходил по нему с ума. Команда – самое важное»

вспомнил о получении «Золотого мяча» после успеха Хорватии на .

тогда вышла в финал турнира, где проиграла Франции (2:4).

– Когда вы приехали в Хорватию, это было невероятно. Как себя чувствует футболист, когда видит, что его действия на поле приносят такое счастье людям?

– Это лучшее ощущение. Когда ты видишь, что сделал стольких людей такими счастливыми, что они даже забывают о повседневных проблемах, это дает невероятную радость. Ты ощущаешь гордость из-за того, что можешь представлять свою страну таким образом и делать многих людей счастливыми.

– После всех этих турниров – Лиги чемпионов, чемпионата мира – ты получаешь . Я на 100% уверен, что очень сложно получить «Золотой мяч», если ты не нападающий. Они больше всех забивают, влияют на игру, так что нужно играть очень хорошо, чтобы получить «Золотой мяч», не являясь нападающим. Ты ожидал, что возьмешь его?

– Я не особо думал об этом, клянусь. Это лучшее, что может случиться с футболистом на индивидуальном уровне. Но я не сходил по «Золотому мячу» с ума. Для меня самое важное – это команда: «Что я могу сделать для нее? Как я могу помочь ей брать трофеи?»

А затем, если люди, которые голосуют, признают твою работу, действия, умения, твое...

– Усердие.

– Усердие... Это невероятно. Я вообще не ожидал этого, я должен быть честным с тобой. Но церемония приближалась, и мое имя стали упоминать... Этот момент, уф...

– «И если они мне его дадут...»

– «Если я его получу, то будет великолепно. Надеюсь, это произойдет» (улыбается). Но я не хотел думать об этом, слишком воодушевляться и разочаровываться, если я не получу его.

Я был спокоен. «Если это произойдет, то не будет человека счастливее меня, если нет, то ничего страшного». Я делал все, что мог, как и всегда, вот и все, – сказал полузащитник .

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