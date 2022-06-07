«Динамо» обсуждает с экс-тренером «Шеффилда» Йокановичем контракт на 2 года. Переговоры – на финальной стадии

«Динамо» близко к назначению Славиши Йокановича на пост главного тренера.
По сведениям «РБ Спорт», московский клуб и тренер находятся на финальной стадии согласования контракта. Обсуждается соглашение сроком на два года.
Ранее «Динамо» контактировало и с другим сербским специалистом – экс-тренером «Локомотива» Марко Николичем.
Последним клубом серба был «Шеффилд Юнайтед», откуда его уволили в ноябре 2021 года. Также Йоканович работал с «Фулхэмом» и «Уотфордом».
По окончании сезона из «Динамо» ушел Сандро Шварц – немец возглавил «Герту».