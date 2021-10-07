Фанаты Венгрии и полиция устроили потасовку на матче с Англией. Венгры насмехались над вставшими на колено игроками

Теги Сборная Англии по футболу премьер-лига Англия сборная Венгрии по футболу происшествия болельщики Уэмбли Sports.ru квалификация ЧМ-2022 Футбол

Во время матча отбора ЧМ-2022 Англия – Венгрия (1:1) произошло столкновение венгерских фанатов с полицейскими и стюардами.

Полиция применяла дубинки, чтобы подавить беспорядки.

Отмечается, что конфликт произошел после того, как венгерские болельщики начали насмехаться и освистывать вставших на колено английских футболистов.

После того, как Венгрия забила, на гостевом секторе зажгли файер.

Позже стало известно, что беспорядки на секторе начались после того, как венгерского фаната задержали за расистские оскорбления в адрес стюарда.

Фото: REUTERS/Carl Recine

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные