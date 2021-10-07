Фанаты Венгрии и полиция устроили потасовку на матче с Англией. Венгры насмехались над вставшими на колено игроками

Во время матча отбора ЧМ-2022 Англия – Венгрия (1:1) произошло столкновение венгерских фанатов с полицейскими и стюардами.

Полиция применяла дубинки, чтобы подавить беспорядки.

Отмечается, что конфликт произошел после того, как венгерские болельщики начали насмехаться и освистывать вставших на колено английских футболистов.

После того, как забила, на гостевом секторе зажгли файер.

Позже стало известно, что беспорядки на секторе начались после того, как венгерского фаната задержали за расистские оскорбления в адрес стюарда.

Фото: REUTERS/Carl Recine