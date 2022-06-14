«Реал» хочет подписать Беллингема в 2023 году. «Боруссии» могут заплатить 90 млн евро

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«Реал» нацеливается на трансфер 18-летнего Джуда Беллингема.

Мадридский клуб на фоне перехода Орельена Тчуамени по-прежнему настроен обновлять свою среднюю линию и рассчитывает договориться о трансфере футболиста из дортмундской «Боруссии».

Но данный переход не ожидается в этом году. Вероятнее всего, «Реал» постарается приобрести Беллингема в 2023 году.

В то же время считается, что «Мадрид» может согласовать все условия трансфера сейчас, а оформить сам переход только в следующем году.

В таком случае «Боруссия» может рассчитывать на получение 90 миллионов евро за сделку по переходу Беллингема в «Реал».

Мадридцы же могут предложить футболисту контракт на 5-6 лет.

В прошедшем сезоне Беллингем забил 3 гола и сделал 8 передач в 32 матчах Бундеслиги.

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