Неманя Матич: «Все знают, что «Рома» – большой клуб. Моуринью – победитель, надеюсь, вместе сможем сделать большие дела»

назвал победителем главного тренеры «Ромы» Жозе Моуринью.

33-летний футболист подписал контракт с римлянами до 2023 года.

«Все знают, что – это большой клуб. С я уже работал. У нас хорошее взаимопонимание. Он одна из тех причин, почему я пришел сюда.

У «Ромы» отличные болельщики, команда выступает в очень привлекательной лиге, поэтому решение далось мне не так уж и сложно.

С Жозе одновременно легко и тяжело работать! Он победитель. Это именно то, что я хочу от своего тренера, потому что в моей карьере мне нравится побеждать.

Он победитель, он передает эту энергию игрокам. Надеюсь, что мы вместе сможем сделать большие дела», – сказал Матич.