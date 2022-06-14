Экс-директор «Челси» и «МЮ» Кеньон возглавляет консорциум, планирующий купить «Эвертон»

Бывший исполнительный директор и хочет купить .

возглавляет консорциум, в который также входят американские бизнесмены Мациек Камински и Джон Торнтон, сообщает Sports Pro Media со ссылкой на The Telegraph. Переговоры с владельцем ливерпульского клуба Фархадом Мошири находятся в ранней стадии.

Мошири заинтересован в привлечении инвестиций для строительства нового стадиона, но может рассмотреть и вариант с продажей доли акций.

В марте «Эвертон» отчитался об убытках в размере более 100 миллионов фунтов.