Экс-директор «Челси» и «МЮ» Кеньон возглавляет консорциум, планирующий купить «Эвертон»

Бывший исполнительный директор «Челси» и «Манчестер Юнайтед» хочет купить «Эвертон».
Питер Кеньон возглавляет консорциум, в который также входят американские бизнесмены Мациек Камински и Джон Торнтон, сообщает Sports Pro Media со ссылкой на The Telegraph. Переговоры с владельцем ливерпульского клуба Фархадом Мошири находятся в ранней стадии.
Мошири заинтересован в привлечении инвестиций для строительства нового стадиона, но может рассмотреть и вариант с продажей доли акций.
В марте «Эвертон» отчитался об убытках в размере более 100 миллионов фунтов.