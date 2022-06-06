Перес о победе в ЛЧ: «Наш поход влюбил в «Реал» всех ценителей хорошего футбола и вызвал гордость у фанатов»

Президент «Реала» обратился к членам клуба с благодарственным письмом.

«Я хочу разделить с вами радость, которую все мы, мадридисты, испытываем в это захватывающее время. 14-й кубок победителей , завоеванный нашей командой в Париже, дополнил историю и легенду мадридского «Реала».

Эта победа стала незабываемой и навсегда останется в сердцах и памяти всех мадридистов во всех уголках мира. Но наш поход не только вызвал величайшую гордость у мадридских болельщиков, но и заставил влюбиться в команду всех ценителей хорошего футбола.

«Наша команда отдавала все силы в каждой игре под руководством такого тренера, как Карло Анчелотти, который не только вошел в историю благодаря своим трофеям, но и является эталоном ценностей нашего клуба.

Эти игроки, многие из которых выиграли свой пятый кубок, делают честь нашей эмблеме и нашей футболке. Но ничего из этого не было бы без поддержки, силы и единства наших членов и болельщиков, которые в очередной раз сыграли важнейшую роль в нашем путешествии к победе. Их образцовое поведение и убежденность в том, что мы никогда не сдадимся, заслужили восхищение футбольного и спортивного мира.

Поэтому я хотел бы выразить вам от себя лично и от имени совета директоров нашу глубочайшую благодарность. Без вашей поддержки все это было бы невозможно», – сказано в письме.

«Мне нужно было выиграть финал ради карьеры». Слушаем Анчелотти, Куртуа, Бензема и других суперчемпионов из «Реала»