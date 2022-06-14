«Краснодар» заключил с Окоронкво, Олусегуном и Ндукой контракты до июня 2026 года. Нигерийцев выкупили у «Ботева»

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«Краснодар» выкупил права на трех нигерийцев у «Ботева».

С 20-летним нападающим Олакунле Олусегуном, с 18-летним форвардом Джонатаном Теофилусом Окоронкво и 18-летним защитником Ифеани Ндукой краснодарский клуб заключил контракты сроком до 30 июня 2026 года.

Предыдущий сезон три нигерийских футболиста провели в командах из структуры «быков» на правах аренды.

Ндука выступал за «Краснодар-2», а Олусегун и Окоронкво в весенней части сезона присоединились к основной команде черно-зеленых.

Ранее инсайдер Иван Карпов сообщал, что за троих футболистов «Краснодар» заплатил 1,5 млн евро.

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