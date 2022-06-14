Менеджер «ПСЖ» о переходе Месси: «Прекрасная, ослепительная операция. Это икона мирового футбола»

Менеджер «ПСЖ» очень доволен переходом в клуб.

«Это по-настоящему прекрасная, ослепительная операция. Это была возможность, дверь, которая открылась перед нами. Нам удалось быстрее всех продвинуться в переговорах.

В то же время мы незамедлительно разработали коммерческий проект вокруг прихода Лионеля – думали, как получить дополнительный доход от игрока, который является иконой мирового футбола и который интегрирует свой собственный бренд в глобальный бренд, над созданием которого мы сейчас работаем.

Я думаю, мы достаточно хороши в части бизнеса и бренда. Мы также были очень эффективны во время работы по трансферу Месси», – сказал генеральный менеджер «ПСЖ» Жан-Поль Блан.

В первом сезоне в аргентинец забил 11 голов и отдал 14 передач в 34 матчах за клуб во всех турнирах. Статистику 34-летнего футболиста можно изучить здесь.

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