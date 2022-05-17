«ПСЖ» завершит сезон с рекордными доходами – 700 млн евро. Клуб продал миллион футболок, 60% из них – с фамилией Месси

«ПСЖ» завершит сезон с рекордным для клуба доходом – 700 миллионов евро.

Об этом сообщает L’Équipe

Данный цифра превосходит результат сезона-2018/19, тогда доход клуба составил 637,3 млн евро.

У парижан появилось 11 новых спонсорских партнеров на фоне перехода в команду . Общий доход по этому направлению, вероятно, достигнет 310 миллионов евро.

Сделка с платформой онлайн-продаж GOAT принесет французскому клубу 50 миллионов евро в течение трех лет. Кроме этого, сотрудничество с Qatar Airways принесет доход в размере 60-70 млн евро в сезон.

Переход Месси в также повлиял на продажу футболок: общая количество проданных футболок составило миллион экземпляров, 60% из них – форма с фамилией Месси.

Доход от проведения матчей также увеличился с 93 млн евро в сезоне-2019/20 до 132 млн евро в этом году. Как ожидается, в этой части доход будет расти и в следующем сезоне.

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