Мисс Бум-Бум: «Пике писал мне, говорил, какая большая у меня задница. Шакира не заслужила такого. Из «Барсы» только Месси и Коутиньо мне не писали»

Мисс Бум-Бум раскрыла подробности переписки с .

Ранее игрок «Барселоны» и певица Шакира объявили о расставании после 12 лет отношений. Сообщалось, что пара рассталась из-за измен Пике.

«Он писал мне напрямую. Единственными игроками «Барселоны», которые никогда ничего мне не писали, были Месси и Коутиньо. Они прекрасные мужья и очень уважают своих жен. не заслужила такого.

Я дружила с бывшим президентом «Барсы» Роселем. Когда Пике узнал об этом, он попросил мой номер телефона и написал мне. Когда я вернулась в Бразилию, Пике писал мне в директ, спрашивая меня, когда я вернусь в Европу.

Он всегда говорил, какая большая у меня задница, говорил, что завидует Месси из-за того, как я о нем отзываюсь.

Я никогда не говорила этого из уважения к Шакире, но сейчас я собираюсь рассказать все, что знаю», – заявила модель Сьюзи Кортес, более известная как Мисс Бум-Бум.

Сьюзи Кортес – главная и самая жгучая фанатка Месси. У девушки есть татуировка с Лео на интимном месте!