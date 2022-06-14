«Бойкотируйте все свои дела!» «Спартак» анонсировал важное заявление

Пресс-служба «Спартака» анонсировала важное заявление клуба.

«Бойкотируйте все свои дела! У нас важное заявление!» – сказано в сообщении, появившемся в соцсетях клуба.

Заявление будет сделано в 11:00 по московскому времени на ютуб-канале красно-белых.

Ранее «Спартак» дал понять, что может бойкотировать матч с «Зенитом» за Олимп Суперкубок России, так как не согласен с тем, что игра состоится на «Газпром-Арене». Директор клуба Евгений Мележиков говорил, что при принятии решения клуб будет ориентироваться на мнение игроков.

«Спартак» намекнул на бойкот, РФС этого не боится, «Руки Вверх!» извинились. Суперкубок в Питере – скандалище