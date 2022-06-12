«Тоттенхэм» в сделку по Ришарлисону может включить Уинкса. «Эвертон» требует свыше 50 млн фунтов

ищет пути приобретения форварда .

По данным The Telegraph, «шпоры» могут воспользоваться интересом «ирисок» к хавбеку и включить его в сделку. При этом сам «Эвертон» планировал арендовать 26-летнего англичанина.

За бразильского нападающего клуб из Ливерпуля намерен выручить не менее 50 млн фунтов и не настроен продавать его дешевле.

В завершившемся сезоне Ришарлисон забил 10 голов за 30 матчей в . Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.