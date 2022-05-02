Ришарлисон бросил файер в фанатов на игре «Эвертона» с «Челси». FA проведет расследование

Ришарлисон подверг болельщиков опасности на матче между «Эвертоном» и .

На 48-й минуте победного для «Эвертона» матча форвард, празднуя забитый гол, подобрал брошенный фанатами файер и кинул его обратно на трибуны.

Футбольная ассоциация Англии (FA) проведет расследование этого инцидента.

Как отмечает The Telegraph, в результате действий бразильца никто из зрителей не пострадал, а «Эвертон» не получал жалоб со стороны болельщиков.

«Мы изучим этот вопрос, но, насколько нам известно, Ришарлисон пытался выбросить файер с поля», – заявил представитель .

По мнению Кита Хэкетта, экс-руководителя английского судейского корпуса, за выброшенный файер следовало удалить.

«Это чистейшая красная карточка, это жестокое обращение. Буду удивлен, если власти не примут никаких мер. Его должны дисквалифицировать. На такое поведение игрока нельзя закрывать глаза», – сказал Хэкетт.