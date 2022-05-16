Ришарлисон хочет уйти из «Эвертона» и бороться за трофеи. Им интересовались «МЮ», «ПСЖ» и «Реал»

Нападающий Ришарлисон готов летом сменить команду.

По сведениям Goal.com, форвард хочет выступать за топ-клуб, претендующий на трофеи – в том числе на международном уровне. Агент бразильца сейчас контактирует с несколькими командами из ведущих европейских лиг.

Отмечается, что Ришарлисон предпочел бы остаться в Англии.

Ранее сообщалось, что интерес к нападающему проявляли , , , но до конкретных предложений дело не дошло.

В текущем сезоне Ришарлисон забил 9 голов за 29 матчей в , его команда идет на 16-м месте. Подробно со статистикой 25-летнего игрока можно ознакомиться здесь.

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