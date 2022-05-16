Ришарлисон хочет уйти из «Эвертона» и бороться за трофеи. Им интересовались «МЮ», «ПСЖ» и «Реал»

Нападающий «Эвертона» Ришарлисон готов летом сменить команду.
По сведениям Goal.com, форвард хочет выступать за топ-клуб, претендующий на трофеи – в том числе на международном уровне. Агент бразильца сейчас контактирует с несколькими командами из ведущих европейских лиг.
Отмечается, что Ришарлисон предпочел бы остаться в Англии.
Ранее сообщалось, что интерес к нападающему проявляли «Манчестер Юнайтед», «ПСЖ», «Реал Мадрид», но до конкретных предложений дело не дошло.
В текущем сезоне Ришарлисон забил 9 голов за 29 матчей в АПЛ, его команда идет на 16-м месте. Подробно со статистикой 25-летнего игрока можно ознакомиться здесь.
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