Депай выложил фото Промеса с кубком: «Знаю, что этот трофей значит для тебя. Горжусь тем, что не опускаешь руки, пока люди осуждают тебя без доказательств»

Теги Спартак высшая лига Нидерланды премьер-лига Россия БЕТСИТИ Кубок России Барселона Ла Лига Мемфис Депай Квинси Промес Футбол

Форвард Мемфис Депай поддержал Квинси Промеса, своего партнера по сборной Нидерландов.

Полузащитник в составе «Спартака» выиграл БЕТСИТИ Кубок России 29 мая. Фотографию Промеса с трофеем нападающий «Барселоны» и опубликовал в инстаграме.

«Горжусь тем, что ты не опускаешь руки, пока люди, ничего не знающие о твоей жизни, осуждают тебя без каких-либо доказательств.

Люди всякое говорят, но ты усердно делаешь свое дело! Я знаю, что этот трофей значит для тебя, знаю, через что тебе пришлось пройти. И ты забил победный гол!

Боже, защити моего брата и освободи ему путь, ибо он дитя твое!» – написал Депай.

Я кайфовал на трибуне, а потом проник в победную раздевалку. Лучший день «Спартака» после чемпионства Карреры

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные