Депай выложил фото Промеса с кубком: «Знаю, что этот трофей значит для тебя. Горжусь тем, что не опускаешь руки, пока люди осуждают тебя без доказательств»

Форвард Мемфис Депай поддержал Квинси Промеса, своего партнера по сборной Нидерландов.
Полузащитник в составе «Спартака» выиграл БЕТСИТИ Кубок России 29 мая. Фотографию Промеса с трофеем нападающий «Барселоны» и опубликовал в инстаграме.
«Горжусь тем, что ты не опускаешь руки, пока люди, ничего не знающие о твоей жизни, осуждают тебя без каких-либо доказательств.
Люди всякое говорят, но ты усердно делаешь свое дело! Я знаю, что этот трофей значит для тебя, знаю, через что тебе пришлось пройти. И ты забил победный гол!
Боже, защити моего брата и освободи ему путь, ибо он дитя твое!» – написал Депай.
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