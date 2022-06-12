«Ливерпуль» купит Нуньеса за 75+25 млн евро, сделку закроют сегодня. Медосмотр начнется завтра

Дарвин Нуньес в ближайшие дни перейдет в из «Бенфики».

Как пишет The Times, английский клуб считает, что закроет сделку по 22-летнему форварду. Футболист завтра начнет проходить медосмотр для «Ливерпуля» – он может продлиться до среды.

Английский клуб заплатит 64 млн фунтов (75 млн евро). 12,8 млн фунтов (15 млн евро) бонусов может получить за количество матчей, проведенных Нуньесом в составе «Ливерпуля». Выплата еще 8,5 млн фунтов (10 млн евро) зависит от успешности выступлений Дарвина.

Спортивный директор «красных» Джулиан Уорд был в Португалии на этих выходных и вел переговоры с президентом «Бенфики» и спортивным директором клуба Руем Педру Бразом. Уорд пытался убедить боссов «Бенфики» снизить требования – изначально они хотели получить за Нуньеса 80+20 млн евро.

Согласовать условия 6-летнего контракта удалось без проблем. Отмечается, что Нуньес не войдет в число самых высокооплачиваемых игроков «Ливерпуля», так как клуб платит столь значительную сумму за трансфер.

Важную роль в решении уругвайца сыграли тренер «Ливерпуля» и защитник Вирджил ван Дейк. Они напрямую общались с форвардом во время матчей 1/4 финала Лиги чемпионов между «Бенфикой» и «Ливерпулем». Дарвин считает Клоппа лучшим тренером мира.

Предыдущий клуб Нуньеса – – получит 20% от суммы сделки.

В минувшем сезоне Нуньес забил 34 гола и отдал 4 передачи в 41 матче за «Бенфику» во всех турнирах. В частности, он дважды отличился в матчах против «Ливерпуля» на стадии 1/4 финала Лиги чемпионов.

Статистику 22-летнего нападающего можно изучить по ссылке.

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