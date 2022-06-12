Нуньес согласовал с «Ливерпулем» контракт до 2028 года. Он может прилететь в Англию завтра

Форвард «Бенфики» Дарвин Нуньес согласовал личный контракт с .

Как пишет журналист Фабрицио Романо, нападающий подпишет с английским клубом договор сроком на шесть лет – он будет действовать до июня 2028 года. Условия контракта согласованы.

Сейчас 22-летний футболист находится в Испании вместе с агентом. Он ждет момента, когда клубы оформят трансфер. После этого нападающий полетит в Англию. Это может произойти уже завтра.

Ранее сообщалось, что «Ливерпуль» и «Бенфика» договорились о трансфере уругвайца за 80+20 млн евро.

В минувшем сезоне Нуньес забил 34 гола и отдал 4 передачи в 41 матче за «Бенфику» во всех турнирах. В частности, он дважды отличился в матчах против «Ливерпуля» на стадии 1/4 финала Лиги чемпионов.

Статистику 22-летнего нападающего можно изучить по ссылке.

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