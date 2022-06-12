Бояринцев об Абаскале: «Слишком молод для задач, которые ставит «Спартак». Но о таком шансе все мечтают»

раскритиковал назначение Гильермо Абаскаля на пост тренера .

Бывший полузащитник московской команды отметил неопытность 33-летнего испанца.

«Слишком молодой специалист для тех задач, которые ставит «Спартак». Слишком молодой и неопытный. Но у парня появился шанс.

Поверьте, о таком шансе все мечтают. Многие спят и видят получить такую возможность. И если Гильермо этой возможностью воспользуется и наведет шороху, то это было бы классно. Но сейчас однозначно, что Абаскаль – непонятная фигура», – сказал Бояринцев.

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