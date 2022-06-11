Канчельскис об ЛГБТ: «Гей – тоже человек, полезен команде – пусть играет. Может, кто-то признается в российском футболе, что он гей»

высказал отношение к геям в футболе.

– Есть ли в российском футболе геи?

– Ну не знаю, откуда мне знать? В теории все может быть. Давно была какая-то информация, что есть «команда-гей». В моей команде никогда не было геев. Это самое главное.

Все, конечно, случается. Может быть, кто-то признается в российском футболе, что он гей. Сам сделает заявление, признается. В моих командах не было геев.

– Поддерживаете ли геев в футболе?

– Честно, не знаю, как ответить на этот вопрос. Если гея воспринимают в команде нормально, тогда футболист может играть. Гей – это тоже человек, полезен команде – играет. Все зависит от внутреннего настроения в коллективе.

Если гей полезен команде, приносит результат, в коллективе нормальная атмосфера – пусть играет, а если все наоборот, в коллективе недопонимание или не приносит пользу, надо сказать «спасибо» и разойтись, – сказал бывший полузащитник сборной России и «Манчестер Юнайтед».