«ПСЖ» сообщил Почеттино, что он больше не будет тренировать команду (RMC Sport)

больше не будет тренировать «ПСЖ».

Руководство парижан сообщило тренеру, что он больше не будет работать с командой, сообщает RMC Sport.

Ранее появлялась информация, что аргентинца на посту тренера «ПСЖ» сменит Зинедин Зидан.

Почеттино возглавил «ПСЖ» в январе 2021 года, а летом продлил контракт до 2023 года. Аргентинец выиграл с клубом Кубок и Суперкубок Франции, а также чемпионский титул в нынешнем сезоне. В 1/8 финала нынешней Лиги чемпионов уступил «Реалу» (1:0, 1:3).