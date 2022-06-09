«Нужно сократить количество иностранцев, дать шанс нашим ребятам и сделать лимит по зарплатам». Дасаев об РПЛ

предложил ввести лимит по зарплатам в .

– Как оцените сезон для «Спартака»?

– Если говорить об РПЛ, то, конечно, отрицательные эмоции. 10-е место, тем более в 100-летие...

– Ваноли по проделанной уже работе заслуживает кредит доверия?

– Мне очень тяжело ответить на этот вопрос, потому что я с ним не работаю. Единственное, что могу сказать, мне нравится, что играют наши футболисты.

Сейчас хорошее время, чтобы сократить количество иностранцев и дать шанс нашим ребятам. Мое мнение – нужно сделать лимит по зарплатам, – сказал бывший вратарь .