Ваноли уходит из «Спартака». Объявить могут в ближайшие часы (Лука Бьянкин)

покидает «Спартак».

Журналист La Gazzetta dello Sport Лука Бьянкин сообщает, что клуб и тренер планируют сделать совместное заявление об уходе итальянца в ближайшие часы.

Ваноли возглавил московскую команду в декабре 2021 года. В своем дебютном сезоне он привел красно-белых к победе в БЕТСИТИ Кубке России.

Ранее сообщалось, что тренер хотел остаться в «Спартаке», однако семья просила его вернуться в Италию.

Душ из шампанского для Ваноли, киношный забег Джикии, улыбка Федуна – счастье «Спартака» безгранично