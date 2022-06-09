Ваноли уходит из «Спартака». Объявить могут в ближайшие часы (Лука Бьянкин)

Паоло Ваноли покидает «Спартак».
Журналист La Gazzetta dello Sport Лука Бьянкин сообщает, что клуб и тренер планируют сделать совместное заявление об уходе итальянца в ближайшие часы.
Ваноли возглавил московскую команду в декабре 2021 года. В своем дебютном сезоне он привел красно-белых к победе в БЕТСИТИ Кубке России.
Ранее сообщалось, что тренер хотел остаться в «Спартаке», однако семья просила его вернуться в Италию.
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