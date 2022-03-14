Роберто Мартинес: «Считаю Куртуа одним из лучших вратарей, если не лучшим. Азар для нас не потерян. Он наш капитан, мы уверены в нем»

высказался об игре и .

О Куртуа

«Думаю, он много лет играл на таком высоком уровне. Он был признан лучшим вратарем чемпионата мира 2018 года... Его переход в был немного трудным, но стабильность, которой он обладает, делает его вратарем, который зарабатывает для команды очки своими решительными действиями. Его уровень самообладания выше обычного.

В дополнение ко всему, что он может принести в игру своими действиями, Куртуа обладает замечательной способностью – эмоциональным спокойствием, которое он передает своим товарищам по команде. Я считаю Тибо одним из лучших [вратарей], если не лучшим».

Об Азаре

«Он нам нужен. Мы не потеряли его на международной арене. В своем клубе он не играет той важной роли, которую всегда играл в своих клубах, но его цель – всегда быть рядом, помогать своей команде. Эден – яркий игрок и рациональный человек, у него нет эго. Он наш капитан, и мы уверены в нем.

Это правда, что мы находимся в необычной ситуации за 8 месяцев до чемпионата мира. Мы не знаем, на скольких игроков повлияет смена клуба этим летом. Для нас Эден не потерян. Мы надеемся, что он сможет восстановить свою физическую форму и игровой ритм в матчах, потому что в данный момент мы видим, что клуб не разделяет эту задачу», – сказал главный тренер сборной .