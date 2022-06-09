Ляказетт вернулся в «Лион» после 5 лет в «Арсенале». Контракт – до 2025 года

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Александр Ляказетт стал игроком «Лиона».

Форвард подписал с французским клубом контракт сроком на три сезона – соглашение будет действовать до 30 июня 2025 года.

Ранее Ляказетт ушел из «Арсенала» на правах свободного агента, проведя в клубе 5 лет. Как отметила пресс-служба «Лиона», форвард предпочел вернуться в родную команду, хотя получил много предложений от европейских клубов.

Александр – воспитанник академии «Лиона». Он попал в клуб в 12 лет и провел восемь сезонов в основной команде «Лиона», за которую отыграл 275 матчей и забил 129 голов.

В июле 2017 году французский клуб продал его «Арсеналу» за 60 млн евро с учетом бонусов.

Фото: сайт «Лиона»

Статистику 31-летнего нападающего можно изучить по ссылке.

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