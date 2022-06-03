«Арсенал» объявил об уходе Ляказетта свободным агентом. Он вернется в «Лион»

покидает «Арсенал» на правах свободного агента.

Лондонский клуб сообщил, что форвард покинет клуб, когда срок его контракта, действующего до 30 июня, истечет.

Француз перешел в «Арсенал» из в июле 2017 года. Он отыграл 206 матчей за клуб и забил 71 гол. Дважды нападающий становился лучшим бомбардиром в – в сезоне-2017/18 и 2020/21.

В составе «Арсенала» форвард дважды выиграл Суперкубок Англии и один раз победил в Кубке страны.

Как ожидается, Ляказетт вернется в «Лион».

Статистику 31-летнего нападающего можно изучить здесь.