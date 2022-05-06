Газизов о травме Беленова: «Пропустит полгода при операции. Хотим попробовать консервативно»

Вратарь «Уфы» может пропустить полгода из-за операции.

Голкипер получил повреждение после подката защитника «Химок» в матче 27-го тура РПЛ (1:1).

Набиуллин за это нарушение был дисквалифицирован на 6 матчей .

«Не мы решали. Если дали Набиуллину шесть матчей, значит, шесть.

Здоровье Беленова? Пока не определились, будем ли делать операцию – 50/50. Она ему предписана, но мы хотим попробовать консервативно.

Просто при операции он пропустит полгода, без нее – три месяца», — сказал генеральный директор «Уфы» .

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