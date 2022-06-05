Тренер Украины Петраков: «Не надо на Ярмоленко негатив лить. Нам не хватило гола – больше ничего»

призвал не винить после матча Украины с .

Украинский полузащитник отметился автоголом в финальной стыковой игре за право выступить на ЧМ-2022, и его команда проиграла 0:1.

«У меня нет претензий к своим игрокам. Не надо на Ярмоленко какой-то негатив лить. Все выливайте на главного тренера. Выигрывает команда, а проигрывает тренер.

Не хватило забитого мяча. Больше ничего», – приводит Gazeta.ua слова главного тренера сборной Украины.

Украина не вышла на ЧМ 4-й раз подряд. Сборная играла в финальной части турнира только в 2006-м