4-й день на Winliner – количество болельщиков растет!

Большое количество фанатов и любителей футбола пришли на Winliner именно сегодня, ведь тематика дня – болельщики красно-белых.

Утренняя прогулка началась со встречи с четырехкратным серебряным призером России Никитой Баженовым. Никита рассказал о своей карьере, вспомнил много интересных историй, раскрыл некоторые секреты «футбольного закулисья» и дал несколько советов, как держать себя в хорошей форме. Он также отметил, что российским клубам и сборной нужно чаще играть против сильных соперников, против лучших команд мира, прокачивать себя. Камиля Харисова и Никита Баженов также обсудили легендарный матч в «Лужниках».

«Я думаю, что победа в Кубке России, конечно, значима для клуба. Во-первых, «Спартак» не так часто выигрывал Кубок страны. Во-вторых, прекрасный юбилейный год, учитывая неудачи в чемпионате, я думаю, что для болельщиков победа в турнире сгладила это», – отметил Баженов.

Также гости лайнера сегодня смогли лично пообщаться с . Из первых уст присутствующие услышали о детстве футболиста, проведенном в Воронеже. Узнали, как началась карьера в «Спартаке», которую Роман хотел бы продолжить, но, к сожалению, клуб пришлось покинуть. На вопрос Кирилла Калина, какой самый запоминающийся момент за последний год, Роман Шашкин с уверенностью ответил – Кубок России.

Вечер украсил своим визитом , полузащитник московского и молодежной сборной России. Игнатов считает, что «поражения бывают у всех, но на этом не стоит останавливаться, понятное дело, что эмоции после игры тяжелые, поэтому мы просто собираемся, идем домой к семьям и общаемся».

10 июня фанатов красно-белых ждет приятный сюрприз: 100-летие «Спартака» на Winliner отметит легенда клуба Луис Робсон!