Германия не проигрывает 11 матчей подряд при Флике – 8 побед, 3 ничьих

Теги бундеслига Германия Сборная Германии по футболу Ханс-Дитер Флик Лига наций УЕФА Футбол

Сборная Германии продлила серию без поражений при тренере Ханси Флике.

Немецкая национальная команда сыграла вничью со сборной Англии (1:1) в матче второго тура Лиги наций.

Это третья ничья подряд для сборной Германии. Ранее победитель не был выявлен в играх со сборной Нидерландов (1:1) в товарищеском матче, а также в игре с командой Италии (1:1) в первом туре Лиги наций.

При этом под руководством тренера Ханс-Дитера Флика сборная Германии не проигрывает 11 матчей подряд – на этом отрезке команда выиграла 8 раз и трижды сыграла вничью.

11 июня Германия сыграет со сборной Венгрии.

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