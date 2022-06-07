Германия не проигрывает 11 матчей подряд при Флике – 8 побед, 3 ничьих

продлила серию без поражений при тренере Ханси Флике.

Немецкая национальная команда сыграла вничью со сборной Англии (1:1) в матче второго тура .

Это третья ничья подряд для сборной Германии. Ранее победитель не был выявлен в играх со сборной Нидерландов (1:1) в товарищеском матче, а также в игре с командой Италии (1:1) в первом туре Лиги наций.

При этом под руководством тренера сборная Германии не проигрывает 11 матчей подряд – на этом отрезке команда выиграла 8 раз и трижды сыграла вничью.

11 июня Германия сыграет со сборной Венгрии.