Легендарные джазовые «Спартака»: как прошел третий день плавания на Winliner

Третий день празднования 100-летия начался с отличной погоды. По-настоящему летнее солнце и безоблачное небо располагали к прохладным напиткам, беседам с единомышленниками и джазовой музыке!

Днем состоялась встреча с – чемпионом России-2016/17 в составе красно-белых, а ныне членом штаба команды. Он рассказал гостям лайнера о том, как учился играть в футбол, о главных матчах в своей карьере, о чемпионстве в составе «Спартака» и о том, почему же не уехал играть в Европу.

«Играть я начинал в середине 90-х во дворе района Строгино. Все стандартно – ободранные коленки, локти, но море удовольствия. В это же время и «Спартак» начал активно побеждать в Европе в футбольной лиге. Я не мог оставить это в стороне и начал следить за командой, ездить на домашние матчи. Так постепенно футбол и захватил меня», – отметил футболист.

А вечером гости встретились и пообщались с – знаменитым нападающим «Спартака» 90-х.

«Болельщики – это самая основная сила перед игрой. Когда ты выходишь на разминку, когда ты выходишь на поле и вот когда тебя так приветствуют. А потом – когда забиваешь! Эмоции непередаваемые», – поделился легендарный футболист на встрече с гостями Winliner.

Завершился день в атмосфере великолепного джазового концерта, который подарил всем присутствующим возможность расслабиться и получить удовольствие от музыки в исполнении профессионалов.