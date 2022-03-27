«Наполи» хочет снизить Мертенсу зарплату с 4,5 до 1,5-2 млн евро. 34-летний форвард может уйти бесплатно летом

и не могут договориться о новом контракте.

Клуб не будет использовать право одностороннего продления соглашения с 34-летним форвардом на прежних условиях – 4,5 млн евро в год чистыми плюс 1 млн в виде бонусов, сообщает журналист Николо Скира.

При этом 30 июня бельгиец может стать свободным агентом.

По данным источника, «Наполи» готов подписать с Мертенсом новый контракт при условии, что его зарплата снизится до 1,5-2 млн за сезон. Переговоры могут возобновиться не раньше мая.

В 22 матчах сезона Серии А на счету нападающего 7 голов и 1 ассист. Подробнее его статистика – здесь.