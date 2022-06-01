Моуринью хочет подписать де Пауля в «Рому». «Наполи» и «Интеру» хавбек «Атлетико» тоже интересен

Хавбек «Атлетико» Родриго де Пауль может вернуться в чемпионат Италии.
Как передает As со ссылкой на Tuttosport, главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью хотел бы видеть полузащитника в своей команде, учитывая вероятный переход Генриха Мхитаряна в «Интер».
При этом заинтересованы в де Пауле и сами «нерадзурри». На бывшего игрока «Удинезе» также претендует «Наполи».
«Атлетико» не планирует продавать де Пауля, поскольку главный тренер Диего Симеоне был удовлетворен прогрессом в игре аргентинца в последнее время.
Подробно со статистикой 28-летнего полузащитника можно ознакомиться здесь.