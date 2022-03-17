Саутгейт о невызове Рэшфорда и Санчо: «У Маркуса сложный момент, он явно не в лучшей форме. На позиции Джейдона высокая конкуренция»

высказался о невызове и в сборную Англии.

О Рэшфорде

«Он в том же положении, что и все остальные, вне зависимости от того, есть ли он в составе. Есть возможность хорошо провести концовку сезона и особенно – начало следующего.

У Маркуса сейчас сложный момент, он явно не в лучшей форме, но есть еще много времени. Мы знаем, что Маркус может дать нам. Надеюсь, он сможет вернуть ту форму, которую может демонстрировать».

О Санчо

«Нужно просто посмотреть на игроков атаки, вошедших в состав: Букайо Сака, Эмил Смит-Роу, Фил Фоден. Джейдон стал лучше играть за , но в этой зоне у нас очень высокая конкуренция», – сказал тренер сборной Англии.

Рэшфорд и Санчо не вызваны в сборную Англии. Магуайр, Кейн, Галлахер и Гехи – в составе