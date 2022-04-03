Почеттино про ЛЧ: «ПСЖ» хочет победить, но нужно время. «Ман Сити» и «Юве» тоже не первый год пытаются выиграть»

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Главный тренер «ПСЖ» Маурисио Почеттино призывает дать команде время, чтобы выиграть ЛЧ.

Парижане потерпели поражение в 1/8 финала Лиги чемпионов от «Реала».

«Мы были сильно разочарованы вылетом, поскольку «ПСЖ» хочет выиграть Лигу чемпионов. В этом клубе работали великие тренеры, за него выступали великие футболисты.

Но на все нужно время. И в «Тоттенхэме» строительство команды заняло какое-то время. Важно оптимизировать все инструменты, которые находятся в твоем распоряжении.

Конечно, нельзя сравнивать разные проекты в разных клубах, тем более из разных стран, везде свое видение ситуации, свои этапы. Но добиться успеха сложно везде. «Манчестер Сити» не первый год пытается выиграть ЛЧ. «Ювентус» – тоже. Им этого добиться также не удалось.

Требования в ЛЧ высоки, нужно пройти определенный процесс, найти способ построить успешную команду», – сказал Почеттино.

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