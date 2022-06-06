Крымский футбольный союз обратился в ФИФА из-за формы Украины: «Кроме слова «провокация», другие тут неприменимы»

Глава Крымского футбольного союза сообщил о жалобе на форму сборной Украины.

Игроки украинской команды в квалификации ЧМ-2022 выступали в футболках, на которых Крым изображался как часть Украины.

«Подали обращение в ФИФА, пока ответа не было, они обычно в течение двух-трех дней отвечают.

Мы хотим услышать объяснение, как это можно назвать. На наш взгляд, другие слова, кроме слова «провокация», тут неприменимы.

Ждем от них реакции, пусть они хотя бы напишут нам какие-то слова по этому поводу», – сказал Сергей Бородкин.

Ранее протест аналогичного содержания подал в ФИФА Российский футбольный союз.

Глава Крымского футбольного союза о форме Украины: «Не понимаю, зачем они используют территорию Крыма как часть своей страны. Политику нужно исключить из спорта»