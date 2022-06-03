Fan ID можно будет оформить через портал Госуслуг с 4 июля

Fan ID будет доступен для оформления с 4 июля на портале Госуслуг.

Обязательным условием оформления Fan ID является регистрация на портале Госуслуг.

Карта потребуется каждому болельщику, только при ее наличии можно будет купить билет на матч или абонемент. Паспорт болельщика необходимо оформлять отдельно на каждого человека.

Сообщается, что Fan ID должны получить все, кто будет присутствовать на стадионе в день матча, – болельщики, организаторы, участники соревнований и представители СМИ.

На 6 стадионах Fan ID введут со старта следующего сезона РПЛ. Это арены, принимавшие ЧМ-2018